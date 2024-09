«Kompame füüsikaseaduste piire!» Eesti insenerid töötasid Narva magnetitehasele välja plahvatuskindla hiigelkraana

Eesti Masinatööstuse Liidu tegevjuhi Andri Harani sõnul on Narva magnetitehas väga tähtis nii Eestile kui kogu Euroopale: «Tehnoloogiline võidujooks Euroopa, USA ja Hiina vahel on uus reaalsus. Mitmetel põhjustel toovad Euroopa suurettevõtted oma tarneahelaid taas kodule lähemale. NPM Narva on seega oluline kogu Euroopa autotööstuse ja taastuvenergia seadmete tootjate jaoks. Selle juures on märgiline, et sellise tehase ühed võtmeseadmed on projekteerinud Eesti insenerid ning tootnud Eesti ettevõte.»

Ettevõtte Neo Performance Materials rajatava Narva magnetitehase kraanad on projekteerinud ja tarninud OÜ Eesti Kraanavabrik. See ligi poole miljoni euro mahus hange nõudis nii plahvatusohtlikusse keskkonda sobiva kraana kui ka märkimisväärselt suurte, 26-meetrise ulatusega tõsteseadmete konstrueerimist.

«Samuti tuli kaheksast kraanast kaks panna tööle väga kitsas ruumis ning pole palju öelda, et Eesti insenerid ja teised spetsialistid kompasid lahenduse leidmiseks füüsikaseaduste piire. Narva tehases on ülioluline töökindlus, sest kasvõi ühe kraana rike võib peatada kogu tootmisprotsessi. Seetõttu on tehnikud kogu aeg valmisolekus, et mistahes tõrge mõne tunniga kõrvaldada,» rääkis Eesti Kraanavabriku juht Rain Johanson.

«Lähiajal on üle Eesti kerkimas veel mitmeid uusi kõrgtehnoloogilisi tehaseid. Oluline on tähele panna, et suured välisinvesteeringud ei tähenda enam üksnes tootmistöökohtade loomist, vaid ka selliste tehaste rajamise enda juures on suur roll Eesti inseneridel ja ettevõtetel. Veel 15 aastat tagasi sellest alles unistati, aga nüüd võidetakse rahvusvahelised hanked tänu oskustele ja kvaliteedile ise. Eesti inseneeria ja tark masinatööstus on selgelt murdnud Euroopa tipptasemele,» ütles Haran.

Andri Harani kinnitusel annavad Eestis rajatavad uued tehased meie inseneridele ja masinatööstusele tugeva vundamendi, et saada siis osa tööstuse uuendamise turust juba üle Euroopa: «Kodumaise targa tööstuse laiendamise kogemus loob eeldused, et võita hankeid ka mujal. Tänaseks pole enam mingit põhjust, miks uute ja säästlikumate tehaste seadmeid näiteks Šveitsi või Hollandisse ei võiks projekteerida Eesti insenerid ja toota Eesti ettevõtted.»