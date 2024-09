TULI TAKUS Uuringu põhjal plaanivad paljud Eesti inimesed enne automaksu tulekut sõiduki välja vahetada

18-74-aastastest Eesti elanikest plaanib 4% ehk umbes 39 000 inimest enne automaksu tulekut oma sõiduki kiiresti uue auto vastu välja vahetada, selgus Topauto ja Norstati poolt läbi viidud uuringust. 6% vastanutest mainis, et kavatseb oma praeguse auto välja vahetada uuema, ent kasutatud sõiduki vastu.

1. jaanuarist rakendub automaks kahel juhul: nii aastamaksu kui ka ostetava sõiduki registreerimismaksuna. Kuigi kolmanda kvartali automüük Eestis ei ole hüppelist tõusu näidanud, kavatsevad veel kümned tuhanded inimesed enne aasta lõppu oma senise sõiduki uuendada. Enim mõtlevad autovahetuse peale inimesed vanuseklassis 30-39 (15% vastanutest) ja 40-49 (12% vastanutest).

«Statistika järgi on tegemist Eesti kõige suuremate vanuseklassidega ning inimestega, kelle palk võimaldab ja kelle elukorraldus vajab autot, seega on see tulemus loogiline. Samas on number ühtaegu ehmatav ja hoiatav – sellises koguses uusi autosid pole Eestist enne aastavahetust kuskilt võtta,« kommenteeris Topauto müügijuht Janek Eskor.

Tänavu on keskmiselt müüdud Eestis 1700 uut autot kuus, mis tähendab, et isegi kui vaid viiendik plaanijatest oma mõtte teoks teeb, on viimases kvartalis oodata automüügis hüppelist tõusu.

Eskori sõnul on viimasel paaril nädalal Topauto salongides üle Eesti näha mõningast elavnemist, kuid siiani pole automüük veel hooga lahti läinud.

«Inimesed tulevad hooti suurte lainetena autosid proovima, aga on mitmeid juhuseid, kus pank ei anna kliendile liisingut või tuleb kuumakse piisavalt suur, et inimene on oma kavatsusest siiski loobunud. Praegu on ladudes uusi autosid veel saada, aga kui neid rohkem ostma hakatakse, võib tekkida defitsiit, sest kui praegu tehasest tellida, siis auto enne aasta lõppu kohale pigem enam ei jõua,» ütles Eskor.

Hinnanguliselt kõige aktiivsemad autovahetajad elavad Võrumaal (21%) ning Viljandimaal (20%), samas kui näiteks Tallinnas lubas auto tuttuue või uuema vastu välja vahetada vaid 8% vastanutest.

Salongist plaanivad uue auto osta enim need inimesed, kelle igakuine sissetulek jääb pärast maksude maha arvamist suurusjärku rohkem kui 2500 eurot.

21% uuringus osalejatest vastas, et on mõelnud auto välja vahetamisele enne aasta lõppu, ent pole selles kindel. 24% arvas, et pigem ei vaheta autot välja ning 22% vastanutest oli veendunud, et ei hakka sel aastal oma olemasolevat sõidukit välja vahetama.

Topauto ja Norstati uuring viidi läbi 18-74-aastaste Eesti elanike seas, uuringu valimi suurus oli 1000 vastajat.