UUS HIINA AUTO TURUL Pistikhübriidi GWM WEY 05 müük Eestis algab sel reedel

«Pisut enam kui poole aastaga on GWM ORA 03 saavutanud Baltikumi kõige müüduima elektriauto positsiooni,» ütles International Motors Nordic Baltikumi müügidirektor Ringo Rahumeel, «nüüd on aeg küps tuua turule GWM-i tootevaliku lipulaev, preemium-klassi linnamaastur WEY 05, mille elektriline sõiduulatus on 146 km, võimsus 476 hj ja kiirendus nullist sajani 5 sekundit.»