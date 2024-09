LÄHEB LAHTI! Taanis algas BLAST Fall Final «CS2» turniir

Hetkel on finaalturniiril kirjas viis tiimi. Neile lisandub veel Fall Final võitja ja kaks tiimi pääsevad üritusele läbi BLAST parimate tiimide edetabeli. Oma koha on kindlustanud FaZe, NaVi, Vitality, G2 ja Spirit.

Huvitavaks teeb antud turniiri see, et osalemas on ka kõik need tiimid, kes on juba koha põhiturniiril saavutanud. Neid motiveerib häid tulemusi tegema 425 000 dollari suurune auhinnafond.