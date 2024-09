KALLI ELEKRI MÕJU Eestlased valivad naabritest palju pingsamalt, millal pesu pesta

Uuringu viis Starcom läbi Samsungi tellimisel 2024. aasta maikuus, selles osales 1007 täiskasvanud eestlast.

«Energiasäästlikkus on kodumasinate valikul inimeste jaoks aina olulisem. Uuring näitab lisaks, et kui inimestelt küsida, mille järgi nad endale uut pesumasinat valivad, siis on seadme energiasäästlikkus üks kõige olulisematest valikukohtadest,» kommenteeris tulemusi Samsung Eesti koolitusjuht Alari Pennar.

Seetõttu on Pennari sõnul ka igati loogiline, et lisaks energiasäästliku seadme valikule vaatavad inimesed tähelepanuga ka seda, mida elektri hind teeb, kuna nii on võimalik samuti raha kokku hoida. Paljud tootjad on tänapäeval teinud enda pesumasinad isegi nii nutikaks, et need suudavad ka ise pesu pesemiseks rahaliselt optimaalseima aja valida.

«Praegu hakkavad turule tasapisi tekkima pesumasinad, mis suudavad automaatselt elektri hinda jälgida ja valida seega pesuks kõige soodsama aja. Lisaks aitavad energiat kokku hoida erinevad muud nutilahendused. Näiteks suudavad seadmed juba ise valida pesuvahendi või vee kogust, et pesuprotsess oleks võimalikult säästlik,» lisas Pennar.

Pennari sõnul pingutavad tootjad hetkel hoolega, et teha eriliselt energiasäästlikke kodumasinaid. See hakkab ennekõike silma sellest, et uued turule tulevad seadmed on tihtipeale juba vastavad Euroopa Liidu A energiamärgisele ja tegelikult isegi säästlikumad, kui see märgis nõuaks.