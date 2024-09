PODCAST Me ei teadnud, et Eestis ka selliseid mänge tehakse?

Mehed on tänavu erakordselt palju rääkinud kodumaistest videomängudest ning seda tehakse ka sel korral. Stenile on näppu jäänud Eestis valminud möllumäng, millesarnaseid siin just tihti ei tehta.

Lauri on külas, et rääkida erinevatest klassikalistest teostest, mida ta vahepeal proovinud on. Osad neist on aegunud hästi, teised aga mitte nii väga. Lisaks uurime kui palju maksis «Concord» tegelikult, kas veelgi kallim PS5 Pro oleks mõistlik ost ning mida kõike arvaks selle peale üks kurikuulus vandenõuteoreetik.