NÄPUD SAHTLI VAHEL See tehisaru loodud poliitreklaam on koomiline ja kõhe samal ajal

Grupi Americans for Prosparody avaldatud võltsreklaamis on kõik tüüpilised tehisintellekti (AI) omapärad: kummalised käed ja sõrmed, ebaloomulikult tõmblevad liigutused ning hääl, mis kõlab nagu vabariiklase Robinsoni oma, kuid on samas inimlikkusest kaugel.

Võltspoliitiku Mark Rottenseni kampaania veebilehel, mille lõi investor ja demokraatide toetaja Todd Stiefel, on aga kõik, mida kandidaadi paroodiavari reklaamis ütleb, pärit tegelikult Robinsoni enda reaalsetest tsitaatidest.

Kui vale-Robinson esineb koolitulistamise üle elanud õpilaste ees, lausub ta videos: «Kui ma räägin koolitulistamises ellujäänutega, ütlen ma: «Vait, ärahellitatud väikesed värdjad!».»

Nagu «Rottenseni» veebileht märgib, pärineb see tsitaat Robinsoni 2018. aasta Facebooki päris postitusest, mis tehti pärast Florida osariigis Parklandis toimunud koolitulistamist, kirjutab Futurism.

Satiirpoliitika: kas minnakse üle piiri?

Satiirilise organisatsiooni PAC juht Stiefel rääkis kohalikule telekanalile WCNC, et reklaam pilkab nii Mark Robinsoni äärmuslikkust kui ka tehisintellekti ennast samal ajal. Reklaami alguses ja lõpus on suured teated, mis ütlevad, et tegemist on tehisaru loominguga.

«Need tööriistad on kõigile kättesaadavad, mis on hea,» selgitas Stiefel uudistekanalile, «veidi hirmutav on aga see, et kui seda tehnoloogiat kasutavad pahatahtlikud isikud ning kui nad ei esita vajalikke selgitusi, siis võib see põhjustada valeinfo levikut.»

Meediaeksperdid peavad seda siiski valeks lähenemiseks

Selline lähenemine ei ole siiski normaalne, ütlevad meeidaeksperdid.