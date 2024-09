USA laserrelvaga laev läks Jaapanit hiinlaste eest kaitsma

USS Preble, mis on uusima energiarelvaga varustatud laev-hävitaja, lahkus 22. septembril San Diegost, sihiks Yokosuka Jaapanis.

Laseriga droonide ja rakettide vastu

USA merevägi teatas sellest lähetusest 1. augustil ametlikus avalduses: Arleigh Burke klassi juhitavate rakettidega hävitaja USS Preble (DDG 88) liigub Jaapanisse Yokosukasse, mis on osa Vaikse ookeani piirkonna vägede kavandatud roteerumisest.

Merevägi kinnitas, et USS Preble asendab USS Benfoldi (DDG 65), mis lahkub Yokosukast ja liigub tagasi Washingtoni osariiki.

Sõjaväe esindaja väitis, et USS Preble on ainus 73-st Arleigh Burke´i klassi hävitajast USA mereväes, mis on varustatud võimsa laserrelvaga, mis suudab alla tuua droone ja rakette.

USS Preble’i suure energiaga relv High-Energy Laser with Integrated Optical Dazzler and Surveillance System (ehk HELIOS) on 60-kilovatise klassi energiaga täpselt juhitav laser.

HELIOS on uus relvasüsteem, mis pakub laevastikule täiendavat kaitsekihti tänu oma piiramatule laskemoonale (vaja läheb vaid elektrit), madalale hävitamiskulule (ühe lasu hind on mõned eurod), valguse kiirusel toimivale reageerimisele ja täpsele sihtimisele. Laseritel on siiski ka veel oluline puudus: nimelt ei suuda need väga suurt kahju tekitada ja võivad lendavaid sihtmärke vaid kõrvetava kiirega mulgustada.

HELIOS on mõeldud töötama mitmel erineval viisil, sealhulgas pikamaa luure, seire ja hävitajana. 60 kW võimsusega relval plaanitakse tulevikus võimsust suurendada 120 kW-ni, mis suudaks alla võtta kõiksuguseid laevavastaseid tiibrakette.

Hiinat peetakse 2027. aastal suureks ohuks

USA mereväe andmetel on Hiina Rahvavabariigi esimees andnud vägedele korralduse olla valmis suureks sõjaks 2027. aastal, kirjutab War Zone.

Hiina Rahvavabastusarmee laevastik on viimasel ajal kasvanud tohutu kiirusega ja ehitustempo ületab kordades lääneriikide sõjalaevade lisandumist. Kuigi laevad on olulised, on möödas ajad, mil merevägi hindas ohtusid ainult laevade arvu põhjal, selgitas USA sõjaväe esindaja.

Uusima tehnoloogiaga varustatud sõjalaev USS Preble, millel on võime hävitada droone ja rakette laserrelva HELIOS abil, peaks saama tulevikus oluliseks komponendiks merekaitse arendamisel lisaks traditsioonilistele relvadele. Sellist varustust plaanitakse lisada ka teistele sõjalaevadele.