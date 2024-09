PlayStation tõstis seitse aastat vana mängu hinna salaja kahekordseks

Juba mitu aastat on võimalik «Horizon Zero Dawn Complete Edition» PS4 versiooni PlayStationi poest osta 19,95 € eest osta. 25. septembril kerkis hind müstiliselt aga 39,95 € peale.

Hinnatõusu põhjuseks on tõenäoliselt asjaolu, et kõnealuse mängu PS4 versiooni omanikel on võimalik eesootav PS5 versioon endale soetada umbes 10 € suuruse lisatasu eest.