Loe, mida kujutab endast USA presidendi tuumanupp ja kes hoiab tuumarünnaku koode

Nn tuumakohver on Eestiski olnud, kui USA asepresident Mike Pence külastas Tallinna seitse aastat tagasi. Tema saatjaskonnas võis märgata pikka meest õhuväe vormis, kes kandis kohvrit. See kohver ei olnud aga suvaline – tegemist oli presidendi ja asepresidendi lahutamatu kaaslasega väljaspool Valget Maja, millega saab anda käsu tuumalöögi andmiseks, kirjutab Iflscience.

«Tuumajalgpall» pärineb külma sõja ajast, kui president John F. Kennedy püüdis tuumahüsteeria taustal luua usaldusväärse ja turvalise süsteemi, mis võimaldaks oluliste korralduste edastamist kriitilisel hetkel.

Seda tuntakse ka kui Presidential Emergency Sachet'it (Presidendi hädaolukorra kohver), kuid tegelikult on see must portfell, mis sisaldab mitmeid asju, mida on vaja tuumalöögi algatamiseks.

President Joe Biden astumas helikopterisse. Temaga on kaasas USA mereväeohvitser, kelle näpus olev komps pole muud kui nn tuumajalgpall ehk tuumakohver. Foto: Ting Shen / CNP / Scanpix

Üks nendest esemetest on plastikkaart, mida kutsutakse «biskviidiks» (biscuit) ja sellele on trükitud nn kuldsed koodid, mida president peab tuumalöögi käsu andmisel kasutama. Need koodid ei ole siiski needsamad, mis tegelikult rakettide käivitamiseks vajalikud on.

Ainult president nupule ei vajuta

Ameerika Ühendriikides on president ainuke isik, kellel on õigus tuumarelva kasutamiseks käsku anda. See aga ei tähenda, et tal oleks otsene juurdepääs «tuumanupule».

Kui president soovib tuumarelva kasutada, peab ta esmalt korraldama kohtumise juhtivate sõjaväe- ja tsiviilnõunikega, kes veenduvad, et presidendi käsk on kooskõlas rahvusvahelise humanitaarõigusega.

Kui kõik tingimused on täidetud, avab president nn «tuumajalgpalli».