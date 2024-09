ARVUSTUS Nutikell Watch GT 5 - ilus disain ja head andurid, aga sisus on veel üks asi parandada

Uus Huawei nutikell on läinud elegantsemaks ja uusi sihverplaate on lisandunud, samuti on uuendatud tarkvara ja riistvara. Kuid enamus asju on samad. Lihtsalt igal aastal tuuakse välja uus mudel, mis peab varasematest erinema.

Hiina tehnoloogiafirma Huawei teeb nagu kõik teisedki suuremad tegijad: igal aastal peab välja tooma midagi uut. Viimasel ajal on see olnud suurem ülesanne pigem turundus- ja disainitiimidele, sest kellad ise on juba üsna täiuslikkuse lähedal. Huawei Watch GT 5 puhul jätkatakse taas disainijuttu, kuid kas sisu on siis juba täiuslik? Üht asja oleks küll vaja veel oluliselt parandada, et teistele (Androidiga kelladele ja Apple Watchile) järgi jõuda.