Uus seadus nõuab, et digitaalsete mängude müüjad oleksid klientide vastu ausad

Ametlikult on tegemist litsentsi ostmisega, mis tähendab, et vastava toote looja võib iga kell otsustada juhtme seinast välja tõmmata. Siis olemegi ilma nii rahast kui ka tootest, mille eest maksime.

Näiteks tähendab see, et kui kasutad Californias arvutimängude müügiplatvormi Steam, ei tohi seal ilutseda «osta» nuppu, kui nad pole informeerinud kasutajat asjaolust, et tegelikult on tegemist vaid loaga toodet kasutada.