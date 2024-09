Üliveider jahtlaev – kas tahaksid püramiidiga merele minna?

Tetrahedron on geomeetriliselt tetraeedri kujuga – neljakandiline püramiid, mille kõik küljed on kolmnurksed, kaasa arvatud põhjakülg.

See tipptasemel tehnoloogia, mis põhineb hüdrofoiliga liikumisel, muudab sõidu sujuvaks ka kõige keerulisemates tingimustes. Jaht on plaanitud ehitada süsinikkiust ja roostevabast terasest, selle pikkus on 21,6 meetrit ja kaal 75 tonni. Laeva hinnanguline sõiduraadius ulatub 3000 meremiilini ehk üle 5500 kilomeetri, võimaldades näiteks sõitu Monacost Kariibi mere saartele.

Veealused tiivad pole midagi enneolematut

Madala kiiruse juures liigub Tetra nagu tavaline kolmnurkse kerega alus, kus hüdrofoilid on osaliselt vee all. Siiski on Tetra unikaalne vorm meresadamates manööverdamiseks üsna kohmakas, mistõttu on see disain eelkõige mõeldud avamerel kihutamiseks.