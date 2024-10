Briti relvasepad võtsid mõõtu ukrainlastelt – hakatakse ehitama sellist pikamaaraketti

Selle projekti eesmärk on toota vähemalt 20 seadet kuus, et tugevdada Ühendkuningriigi sõjalisi võimeid keerulistes taktikalistes olukordades, kirjutab Defence Express .

Septembris avaldatud eelinfo põhjal on tegemist ühepoolse rünnaku süsteemiga (seda nimetatakse One-Way Effector (OWE) Heavy´ks), mis on võimeline sihtima vaenlase olulisi sihtmõrke üle 500 kilomeetri kauguselt.

Ukraina «leivapätsi» sarnane

Paljanõtsja rakettdroon, mille eesmärk on sihtida Venemaa sõjaväelennuvälju, kujutab endast olulist edasiminekut Ukraina sõjapidamises. Relv on mõeldud neutraliseerima platvorme, mida on kasutatud tuhandete rakettide ja liugpommide väljalaskmiseks Ukrainasse alates täiemahulise sõja algusest. President Volodõmõr Zelenskõi kinnitas Paljanõtsja edukat kasutuselevõttu oma iseseisvuspäeva kõnes 24. augustil , öeldes: «Täna nägime oma uue relva, Paljanõtsja rakett-drooni, esimest edukat lahingukasutust. See on täiesti uus relvaklass – meie enda Ukraina innovatsioon!»

See kaugmaa ründedroon, mida toidab reaktiivmootor, on varustatud JetCat P400-PRO reaktiivmootoriga, mis kaalub 4 kg ja toodab 43 kg tõukejõudu. Konstruktsioon on peamiselt klaaskiust, kaasas on suur kütusepaak maksimaalseks tegevusulatuseks. Droonil on aerodünaamiline disain, mis sarnaneb traditsiooniliste tiibrakettidega: ettepoole paigutatud tiibade ja sabaga, mis on varustatud nelja juhtimispinnaga.