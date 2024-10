Järgmisel aastal saabub müüki üsna omapärane elektriline maja ratastel

Maailma suurim matkaautode tootja Thor Industries kutsub oma uut prototüüpi maailma esimeseks hübriidseks A klassi matkaautoks. Kuigi varem on nähtud elektrilisi ja vankelmootoriga võimendatud C klassi matkaautosid, ei ole klassi A turule veel hübriidlahendusi toodud.

Kui C klassi matkaautod on pisemad ja enamasti väikebusside põhjal ehitatud, siis C on juba suurem, kas bussi või veoauto baasil.

Thor koostöös Harbingeriga on arendanud nüüd selle suurima matkaautode klassi esimese elektrilise jõuallikaga mudeli, mille akupakk lubab kuni 240 km elektrilist sõiduulatust – see on kaks korda rohkem kui näiteks väiksem Volkswagen Caddy Camp 2 minikaubik.

Ratastel maja interjööri kohta pole veel pilte avaldatud. Välimuselt ei reeda miski, et tegemist on elektrilise liikuriga. Foto: Thor Industries

Lisaks elektriajamile ja bensiinimootorile sisaldab Harbinger-Thori šassii ka steer-by-wire elektroonilist juhtimissüsteemi, topelt-õõtsharkvedrustust ja ohtralt juhiabisüsteeme. Need tehnoloogiad pakuvad paremat mugavust ja juhitavust pikkade teekondade ajal.

Pikem sõiduulatus bensiinimootori abiga

Kui tavalise elektrilise matkaautoga peab aku tühjenedes tegema pikema peatuse laadimiseks, siis Thor ja Harbinger on lahendanud selle probleemi lisa-bensiinimootori abil, mis toimib elektrigeneraatorina. Hübriidil on koos bensiinimootoriga kokku kuni 800-kilomeetrine sõiduulatus, mis annab tavaliselt katkematu sõitu kogu päeva jooksul.

Suur matkaauto, sõidab nii elektri kui bensiiniga - igas olukorras on võimalik liikuda ja laagriplatsil on elekter ka olemas. Foto: Thor Industries

Kui aga kütus hakkab otsa saama, saab juht valida, kas täita paak bensiiniga, laadida akut kiirlaadija abil või kasutada mõlemat lahendust sõltuvalt sellest, kui kiiresti on soov teekonda jätkata.