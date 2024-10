Lähis-Idas kasutatakse tehisaru juhitud relvastatud robotkoeri – seekord droonide vastu

Nagu kirjutab Military.com, on USA armee seadnud lahinguvalmis vähemalt ühe uut tüüpi robotkoera Lone Wolf («Üksik Hunt»), mis ehitatud Red Sands Integrated Experimentation Centeris. See on USA ja Saudi Araabia ühine sõjaliste teadusuuringute keskus.

Keskus avati alles eelmisel aastal ja seal võeti sihikule kõigepealt just droonidevastased lahendused. Need robotkoerad, mille on tootnud hiljuti Korea omanike kätte läinud Ghost Robotics, on varustatud relvade ja tehisintellektiga ning neid katsetatakse armee droonitõrje arsenali osana.

Armee pressiesindaja kinnitas Military.com-ile, et see robotkoer on ainult üks «mitmest» seadmest, mida testitakse droonivastaste võimekuste osana.

Kuigi täpsemaid detaile robotkoera kohta ei jagatud, tekitab relvastatud ja tehisintellekti juhitud robotkoer kõhedust, nendivad eksperdid.

Robotkoerad Gazas

USA kaitseministeerium on juba aastaid liitnud robotkoeri oma võitlusüksustesse, kus neid kasutatakse erinevate ülesannete täitmiseks, alates lõhkekehade kahjutuks tegemisest ja perimeetri turvamisest kuni luure ja jälgimiseni.

Kuigi pole selge, kuidas täpselt tehisintellekt relvasüsteemiga on ühendatud, viitavad varasemad katsed, et tehnoloogia juhib relva pöördtornil olevat tulistamissüsteemi, mida on varem kasutatud droonide allatulistamiseks, kirjutab Futurism. Ghost Roboticsi robotkoeri on kasutanud ka Iisrael oma nüüd juba aastapikkuses operatsioonis Gaza vastu.

Eetilised küsimused on põhjustanud proteste

Robotite kasutamine lahinguväljal on tekitanud palju vastakaid arvamusi.