JÄI PILDILE Jaapanil ka nüüd oma ülihelikiirusrakett

Jagatud fotol on raketiheitjaga sõiduk, mis oli pargitud maantee äärde. See raketisüsteem, ametlikult tuntud kui ülihelikiirusel plaaner (Hyper-Velocity Gliding Projectile» e. HVGP), on plaanitud Jaapani maaväe (JGSDF) relvastusse jõudma 2026. aastaks, kolm aastat varem kui algselt kavandatud.

HVGP pakub Jaapanile strateegilist heidutust uuel tasemel, kuna see suudab liikuda hüperhelikiirusel, vältida raketikaitsesüsteeme ja tabada täpselt sihtmärke.

See asinavärk on loodud Jaapani reaktsioonina piirkonna julgeolekukeskkonna muutustele, mida mõjutavad kasvavad mured Hiina sõjalise positsiooni ja Põhja-Korea raketivõimekuste pärast. HVGP on osa laiemast raketiarendusprogrammist Jaapanis, mis hõlmab seitset siseriiklikku programmi ning täiendavaid raketisüsteemide hankeid Ameerika Ühendriikidest. See tähistab märkimisväärset muutust riigis, kus täpsusrünnakute võimekus on pärast Teist maailmasõda olnud piiratud.

Lisaks teatas Jaapani hangete, tehnoloogia ja logistika amet (Japan's Acquisition, Technology, and Logistics Agency ehk ATLA) 2024. aasta juulis, et nad on edukalt sooritanud kaks hüperhelikiirusega seadmete katsetust Californias selle aasta märtsis ja aprillis. Need on esimesed teadaolevad katsetused süsteemile, mille arendust alustati 2015. aastal.

Jaapan liigub oma uuenenud kaitseplaani raames aktiivselt edasi hüperhelikiirusega tehnoloogiate ja muude raketisüsteemidega. Arendatav rakett suudab lennu ajal oma trajektoori muuta ning selle hinnanguline tegevusraadius ulatub umbes 900 kilomeetrini.