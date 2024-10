Lõuna Korea luure Meie põhjanaaber suudab ehitada kümneid tuumarelvi

Põhja-Korea on aastakümneid keskendunud asümmeetriliste võimete ja massihävitusrelvade, sealhulgas pikamaa ballistiliste rakettide ja tuumarelvade arendamisele, kompenseerimaks oma traditsioonilise sõjaväe võimekuse vananemist. Riigil on lai valik lühikese ja keskmise tegevusraadiusega rakette, nagu Scud ja No-Dong, samuti moodsamad süsteemid nagu KN-23 ja KN-25. Olulisteks saavutusteks on mandritevaheliste ballistiliste rakettide (intercontinental ballistic missile, ICBM) väljatöötamine, sealhulgas Hwasong-14, mille tegevusraadius on 10 400 km, ja arenduses olev Hwasong-15, mille hinnanguline tegevusraadius jääb vahemikku 8500 kuni 13 000 km.

Põhja-Korea on teinud edusamme ka tuumarelvade väiksemaks muutmisel, võimaldades neid integreerida ballistiliste rakettidega. Riigi mandritevaheline raketiprogramm kujutab endast olulist strateegilist ohtu, kuna need on võimelised sihtima kaugeid territooriume, sealhulgas Ameerika Ühendriike. Ballistiliste rakettide ja tuumatehnoloogia jätkuv arendamine on Põhja-Korea strateegia keskmes, et heidutada väliseid sekkumisi ja tagada režiimi püsimine.