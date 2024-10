Kas Harris kasutas Trumpiga debateerides salajasi kõrvasosistajaid

Foto: Nova/Youtube kuvatõmmis

Loomulikult ei olnud need kõrvaklapid pärit Tiffany & Co-st, vaid konspiratsiooniteooria kohaselt kõlbasid nendeks Nova H1 audio kõrvarõngad.

Elegantne, kuid ebapraktiline lahendus

Kas sellised audioehted võiksid olla ideaalne lahendus neile, kes tahavad kõnesid pidada või muusikat kuulata, ilma et peaksid kandma suuri kõrvaklappe? Panime need nädalaks kõrva, et teada saada.

Esmapilgul jätab Nova H1 mulje ehtsast juveelist. Karp on stiilne, laadimiskorpus särav ja kõrvarõngad paistavad luksuslikud. Siiski osutuvad need pigem odava väljanägemisega aksessuaariks.

Kuigi kõrvarõngaste pärl on tõesti ehtne mageveepärl, ei jäta need kõrvarõngad luksuslikku muljet. Klambrite kinnitus on piisavalt mugav, et need püsiksid kindlalt, ilma ebamugavust tekitamata, võimaldades kõrvarõngastel lihtsa ja argipäevase kaunistusena toimida.

Heli ja telefonikõned on pettumust valmistavad

Kui panna need kõrvarõngad kõrva, ühenduvad need automaatselt ja kiiresti telefoniga. Muusikakuulamise osas aga selgub, et heli kvaliteet pole nende kõrvarõngaste tugevaim külg. Bass on nõrk ja heli tundub justkui tuleks kusagilt kaugelt, meenutades pigem kaugel töötavat raadiot kui head muusikalist elamust. Veelgi hullem on see, et heli on kuuldav ka neile, kes on teie läheduses, rikkudes «ainult sina kuuled» lubadust, millele Nova patenteeritud «suunatud helitehnoloogia» lootis.