Venelaste võimsaimat mitte-tuumapommi ODAB-9000 ilmselt ei kasutatud Vovtšanski ründamiseks

Pildil on Ukraina relvajõudude avaldatud vaade piirilähedasele linnale Vovtšanskile, mida venelased «vabastavad». Linnast on jäänud järgi varemed, mida pommitatakse edasi võimsate liugpommidega. Ühe sellise plahvatust filmisid Vene relvajõud, mille peale Vene sõjablogijad nimetasid seda «kõigi pommide isa» esimeseks kasutamiseks. Ukraina on need väited ümber lükanud.

2. oktoobril postitati Telegrami kanalitesse Vene propagandistide poolt video, mille puhul spekuleeriti, et Venemaa sõjavägi võis kasutada nende arsenali kuuluvat võimsaimat mitte-tuumapommi ODAB-9000, mida tuntakse ka kui «kõigi pommide isa» (Father of All Bombs ehk FOAB, vene keeles PVB) rünnakus Vovtšanski linnale Harkivi oblastis. Ukraina relvajõud on need väited aga praeguseks kindlalt ümber lükanud.