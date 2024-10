Ukraina stuudiost valmis film, mis räägib mängu arendamisest sõja ajal: «Olime kõik valmis surema.»

Selle jooksul on Ukraina pidanud üle elama kohutavaid kaotusi ning sõja mõjutused on jõudnud kõikjale. Ka mängutööstusesse.

Nüüd on värskelt avaldatud poolteist tundi kestev dokumentaalfilm sellest, kuidas GSC Game World sõja ajal videomängu on arendanud.

«Alateadlikult olime me kõik valmis surema,» ütleb GSC arendaja Alina. «Mäletan alarmi, mis üle terve Kiievi kõlas,» meenutab teine ​​arendaja. «See oli üsna hirmutav tunne. Kõige jubedam oli teadmine, et meie elu sõltub sellest helist.»

«Maailm peab teadma»

«See on mäng, mis on tehtud kõige stressirohkemates tingimustes,» sõnab mängu loovjuht Mariia Grygorovych. «See hõlmab pandeemiat, kolimist, küberrünnakuid ja ennekõike sõda, mis laastab meie kodumaad.»

«Soovin, et sõda poleks kunagi juhtunud. Soovin, et seda kõike poleks kunagi juhtunud. Aga juhtus. Ja me oleme tänulikud võimaluse eest seda kõike maailmaga jagada, sest maailm peaks teadma. Need oleme meie. See on meie lugu.»