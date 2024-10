ARVUSTUS Galaxy Watch7: nutikell tervisejälgimise tipust, kuid igapäevase laadimisega

Samsungi vanad kasutajad muidugi on kõige sellega harjunud ja nende jaoks on ehk uus kell veelgi igavam, kui esimest korda selle tootja randmeseadmete maailma sukelduja jaoks. Kui aga oled harjunud nutikella iga paari nädala tagant laadima, nõuab igapäevane adapteri väljaotsimine omakorda ümberharjumist.

Kell on välimuselt väga sarnane oma eelkäijale Galaxy Watch 6-le. Korpus on mõnusalt kerge ja õhuke, nii et see sobib käele nagu valatult ja võib isegi unustada randmeseadme olemasolu. Suurema ja jämedama kämblaga käe jaoks ehk võib tunduda 44 mm korpus veidi pisike, aga turul on veelgi väiksemaid mudeleid. Ka Samsungi enda teine Watch7 suurus on pisem - 40 mm korpusega.

Kuna see nutikell maksab vaid 350 eurot, siis erinevalt Ultra-mudelist on sel lihtsam ja odavam alumiiniumist korpus, kuid samamoodi nagu tippmudelil IP68 vee- ja tolmukindlus. Seega sobib soodsam mudel hästi nii sportimiseks sees kui väljas ja isegi ujumiseks, mille puhul on träkkimine põhjalikum, kui lihtsalt aja ja vahemaa salvestamine. 5 ATM veekindlus tähendab, et kell talub rahulikult kuni 50 meetri sügavuseni vee all olemist.

Tarkvara ja jõudlus: ülimalt sujuv