Suur tehisaru häkaton Riias: võitis valede kammitseja

Avapäev: tekkinud on suurte ideede alged

Vitnija Saldava peab tehisintellekti häkatoni algatust väga tähtsaks, et tudengeid selle valdkonnaga rohkem kurssi viia ja häid lahendusi leida. «Ükski praegune tehnoloogia ei paku rohkem võimalusi ühiskondadele ja majandustele kui tehisintellekt ning ma usun, et just avatud lähtekoodiga tehisaru kogukond on selles kõige edukam,» ütles ta avakõnes, «meie Llama mudeleid on 2023. aasta algusest alla laaditud sadu miljoneid kordi ja need on juba loonud päris mõjusaid lahendusi, muuhulgas ka siin, Baltimaades.»