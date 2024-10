Pööraselt nutika mootoriga ülehelikiiruslennuki prototüüp teeb esimese lennu juba järgmisel aastal

Hüperhelikiirusel lendamise praktiliseks muutmise üks suurimaid takistusi on mootorite ehitamine, mis suudaksid pakkuda pidevat tõukejõudu.

Praegu põhinevad hüperhelikiirusega süsteemid peamiselt voolujoonelistel keredel, mida kiirendatakse rakettide abil suurte kiiruste ja kõrgusteni. Seejärel kiirendavad nad Mach 5-ni, liueldes tagasi madalamatele kõrgustele. Kui aga eesmärgiks on ehitada reisilennukeid, mis suudaksid San Franciscost Tokyosse lennata ühe tunniga, vajame midagi reaktiivmootori sarnast.

Hiljuti Bentonville’is Arkansases toimunud Up.Summit’il esitletud VDR2 on lõikevaates peaaegu naeruväärselt lihtne, kuna see on sisuliselt liikumatute osadeta tühi toru. Selle põhjuseks on see, et see on peamiselt ramjet-tüüpi mootor, mille puhul surub mootorisse siseneva õhu kokku edasiliikumise kiirus, mitte pöörlevad turbiinilabad nagu tavapärases reaktiivmootoris.

Ramjeti eelis hüperhelikiirusel lendamisel seisneb selles, et see talub palju kõrgemaid temperatuure kui tavapärane mootor, kuna see on mehhaaniliselt lihtne ja liikumatute osadeta. See on äärmiselt oluline, sest hüperhelikiirusel mootorisse sisenev õhk võib tõsta sisetemperatuuri kuni 2130 °C-ni, mis sulataks kiiresti üles turbiinilabad või sarnased komponendid.