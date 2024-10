Pentagon kavatseb kasutusse võtta päikese jõul igavesti õhus püsivad droonid

Kampaania viidi läbi ettevõtte rajatises Stennise rahvusvahelises lennujaamas Kilnis, Mississippi osariigis, kus toimus rida testlende, millest kaks pikimat kestsid vastavalt 16 ja 22,5 tundi. Need testid tähistavad olulist sammu tõestamaks, et on võimalik saavutada päikeseenergial ja akudel põhinevaid katkematuid mehitamata lende, mis võivad kesta nädalaid või isegi kuid.

Skydwelleri lennuk, mis on ehitatud täielikult süsinikkiust, omab tiivaulatust, mis on võrreldav Boeing 747-ga, ja suudab kanda kuni 363 kg lasti. Selle disain võimaldab täita mitmesuguseid mehitamata ülesandeid, sealhulgas narkokaubitsejate ja piraatide avastamine merel, pideva õhuseire teostamine sõjatsoonides, mereväe tegevuse jälgimine vaidlusalustes vetes ning metsloomade rände või salaküttimise jälgimine Aafrikas. Need missioonid vajaksid tavaliselt mitut mehitatud või sisepõlemismootoriga drooni, kuid Skydwelleri võime lennata lõputult võimaldab neid eesmärke saavutada tõhusamalt ja murdosaga operatsioonikuludest.

Skydwelleri testkampaania algatati kaitseministeeriumi teadus- ja tehnoloogiaameti (Office of the Undersecretary of Defense for Research & Engineering ehk OUSD R&E) ühise kontseptsiooni tehnoloogiademonstratsiooni (Joint Concept Technology Demonstration ehk JCTD) raames ja seda toetas koostöö teadus- ja arendustegevuse leping (Cooperative Research & Development Agreement ehk CRADA) mereväe lennunduse keskusega (Naval Air Warfare Center Aircraft Division ehk NAWCAD). Eesmärk oli uurida autonoomsete mereseire õhusõidukite kasutamist, ja Skydwelleri päikeseenergial töötavaid võimeid testiti võimaliku lahendusena. Lennuk on kavandatud äärmiselt pika kestusega missioonideks ilma süsinikuheitmeteta.