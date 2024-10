Vaata kuidas Zürichi inseneride neljajalgne robot mööda redelit ronib

Paljude aastate jooksul on tootmisettevõtted, mis kasutavad roboteid, täheldanud, et kuigi robotid on inimtööjõu asendamisel teinud suuri edusamme, on üks ala, kus nad siiani alla jäävad – lihtsatel redelitel ronimine. Seetõttu on mitmed ettevõtted püüdnud luua roboteid, mis suudaksid redelil ronida, keskendudes peamiselt kahejalalistele humanoidrobotitele.