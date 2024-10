Legendaarsel filmiseerial põhinev õudusmäng saab järjeosa

«Mängu 10. aastapäeval on kohane teada anda, et oleme kuulnud teie hädakõnesid valjult ja selgelt,» sõnas teose looja Creative Assembly stuudio loovjuht Al Hope.

«Täna on mul hea meel kinnitada, et «Alien: Isolationi» järg on varajases arenduses. Ootame, mil saaksime teiega rohkem üksikasju jagada, kui oleme selleks valmis.»