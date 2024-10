Kaevikusõda: granaatide asemel heidetakse nüüd vaenlase suunas kaameraid

Pit Viper 360 on kompakne, umbes suurema õuna mõõtu ja see on esimene taoline kaamera maailmas, mis ühendab endas kuus soojuskaamera südamikku ja inertsmõõteseadme (Inertial Measurement Unit ehk IMU). Tugev konstruktsioon muudab kaamera sobivaks mitmesugustel taktikalistel missioonidel, sealhulgas pantvangide päästmisel ja relvastatud vastasseisude lahendamisel.

Termopildid ohtlikeks ettevõtmisteks

See annab kasutajatele võimaluse näha ohtlikke alasid, ilma et ise oleks vaja end paljastada. Tänu panoraamvaadetele ja soojuskaamerate kasutamisele suudab seade tuvastada inimeste või esemete soojusjälgi ümbruses ka täielikus pimeduses.

See funktsioon aitab sõduritel või õiguskaitseorganitel turvalisest kaugusest hinnata, kui palju inimesi on ruumis ja jälgida nende liikumist. Taoline võime on hädavajalik, kui ise ruumi sisenemine on liiga ohtlik.