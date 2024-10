MARKO VIRKEBAU Rohelise vesiniku müüdid ja reaalsus: kas võimatu missioon või tulevik?

Müüt: rohelist vesinikku on keeruline eksportida

Kuna vesiniku energiatihedus on võrreldes maagaasi või naftaga väiksem, siis on seda keerulisem suures koguses tõhusalt ladustada ja transportida. See tähendab, et vesinikku tuleb veeldada või kokku suruda, et viia see pikamaavedudeks sobivale kujule. Lisaks on vaja spetsiaalseid veoautosid, laevu või vesiniku jaoks mõeldud torujuhtmeid.

Ka vesiniku transportimise vallas on tehnoloogia teinud edusamme. Vesiniku veeldamine ja ladustamine on muutunud soodsamaks, kasutusele on võetud standardiseeritud süsinikkiust paagid ning laevaehituses töötatakse välja spetsiaalseid laevu ja konteinereid, mis on mõeldud kokkusurutud või veeldatud vesiniku transportimiseks.

Vesiniku hoidmise kulud on olnud üsna kõrged, kuid tehnoloogia arenedes ja mastaabiefektiga on needki odavnenud kiiresti. Pildil NASA vesinikuhoidla. Foto: USA energiaamet / NASA / Wikimedia Commons

Need laevad on varustatud täiustatud turvaelementide ja isolatsiooniga, et tagada vesiniku ohutu ja tõhus transport pikkade vahemaade taha. Euroopas räägitakse tõsiselt üle-Eurooplase vesinikutorustiku loomisest, mis vähendaks kordades vesiniku transpordi kulusid.

Suurimad vesinikutranspordi arendajad on hetkel Norra, Jaapan ja Austraalia. Samuti on käimas näiteks mitmed projektid, mis aitaksid vesinikku eksportida Tšiilist Californiasse, kuna Tšiilis on suured päikese- ja tuuleenergia ressursid, mis teeb sellest ideaalse asukoha rohelise vesiniku tootmiseks.

Kuna nõudlus rohelise vesiniku järele kasvab, on oodata edasisi arenguid transporditehnoloogias ja infrastruktuuris, mis muudavad säästva energiaallika ekspordi ülemaailmselt veelgi elujõulisemaks.

Müüt: roheline vesinik pole valmis laialdaseks kasutuselevõtuks

Kuigi roheline vesinik on valdkonnana alles varajases faasis, on sellel tohutu potentsiaal muuta energiamaastikku ja aidata oluliselt kaasa süsihappegaasi heitkoguste vähendamisele kogu maailmas. Ehkki osa probleeme ootab veel lahendamist, siis on viimase kümne aasta jooksul toimunud antud valdkonnas tohutu arenguhüpe.

Rohelisel vesinikul on palju võimalikke rakendusi erinevates sektorites, sealhulgas mere- ja maismaatranspordis, lennunduses, energiatootmises, keemia- ja muudes tööstustes ja põllumajanduses.

Mitmekülgsus teeb sellest väärtusliku vahendi majanduse dekarboniseerimiseks.

Kokkuvõttes võib öelda, et pideva innovatsiooni ja infrastruktuuri arendamise korral on roheline vesinik valmis mängima olulist rolli tuleviku keskkonnasäästliku majanduse kujundamisel, tehes seda sealjuures kuluefektiivselt.