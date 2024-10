Viimane võimalus Pääse otse MängudeÖÖ finaali Red Bull Gaming Ground «Gran Turismo» turniiril

Need, kes pole varasematel online kvalifikatsioonidel finaalikohta kindlustanud, saavad nüüd Tallinnas oma oskused proovile panna. Wildcard voor annab viimase võimaluse «Gran Turismo» maailma tippu murdmiseks ja eksklusiivsesse finaali pääsemiseks. See on võimalus võita koht parimate seas ja olla samm lähemal sellele, et MängudeÖÖ finaali võitjana minna päriselt Austriasse Red Bull Ringile sõitma.