Millal on õige aeg rehvivahetuseks?

«Soovitatav on talverehvid paigaldada siis, kui temperatuur langeb püsivalt alla 7 °C. See on hetk, mil suverehvide haarduvus hakkab oluliselt vähenema, eriti niiskel või jäätunud teepinnal,» selgitab Amservi teeninduse ja varuosade lao juhataja Ragnar Pildre.

Varasem talverehvide paigaldamine aitab juhil valmistuda ootamatuteks ilmaoludeks, näiteks varajasteks öökülmadeks või esimesteks lumesadudeks.

«Kui talverehvid liiga hilja alla panna, võib juht leida end ohtlikes olukordades. Oleme kõik näinud uudiseid rohkete õnnetuste kohta esimese jää või lume korral – enamasti on need põhjustatud justnimelt suverehvide kasutamisest,» jagab Pildre ja lisab, et samuti tuleks arvestada rehvitöökodadesse tekkivate pikade järjekordadega esimeste lumesadude saabumisel, seega on soovitav rehvivahetuse aeg ette broneerida isegi kui kohe vahetama ei soovi minna.

Millised talverehvid valida?

Talverehvide valimisel tuleb alati arvestada just Eesti ilmastikuga.

«Põhjamaine kliima, kus on palju külma, jäidet ja lumeolusid, nõuab spetsiaalselt meie tingimusteks loodud rehve. Rehvimüüjatelt tasub alati küsida, kas pakutud rehvid on mõeldud põhjamaisesse kliimasse, sest mitte just kõik turul olevad talverehvid pole sobivad meie karmide talvede jaoks,» soovitab Pildre.

Pildre sõnul võivad kallimad rehvid suurema tõenäosusega paremat kvaliteeti pakkuda, kuid alati ei pea valima varianti, mis maksab kõige rohkem.