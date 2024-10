Osta endalegi: maailma väikseima Rubiku kuubiku peab kokku panema pintsettidega

Miniatuurse Rubiku kuubiku alustehnoloogiana kasutati nn «mikrolõikamise» tehnikat. Selle protsessi käigus kooritakse metallist hoolikalt välja osad, mis on nii õhukesed kui 0,0001 mm (palju peenemad kui inimese juuksekarv).

Iga küljeklots kuubikus on vaid 0,16 cm laiune. Lisaks pidi disainimeeskond iga kuubiku külgedele lisama ka värvid ning graveeris keskmise klotsi peale miniatuurse Rubiku kuubiku logo.

Nagu märgib Interesting Engineering, on see logo nii väike, et palja silmaga enam ei näegi.