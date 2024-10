VIDEO USA merevägi saab uue relva, mis sulatab droonid mitmekaupa ja hetkega

See projekt, mis on tuntud ka kui Expeditionary Directed Energy Counter-Swarm (ExDECS), sai alguse 5,5 miljoni dollari suuruse lepinguga , mille andis USA mereväe ONR.

Suurel kiirusel ja hulgakaupa alla

Ehkki drooniparved tunduvad kauge tulevikulahingu utoopiana, on nende vastu sõditud juba praeguses Ukraina-Venemaa konfliktis. Tulevikus näib droonisõda muutumas aina tavalisemaks taktikaks, mille vastu pole mõtet kasutada ülikalleid õhutõrjerakette, vaid midagi odavamat. Mikrolainerelva ainuke laskemoon on energia ja see ongi odav.

Süsteemi arendaja esindaja sõnul suudab uus relvasüsteem pidevalt kaasata mitut rünnakusuunda ja hävitada korraga mitmeid drooni või isegi terveid rünnakurühmasid. See kompaktne ja kergesti manööverdatav süsteem on operatiivselt oluline igat tüüpi missioonidel.

Mobiilne lahendus: viksem ja suurem versioon

Leonidas Expeditionary on Epirus HPM C-UAS tootevalikus uusim versioon, mis kasutab ettevõtte modulaarset lähenemist. uus võimas süsteem on mõeldud paigaldamiseks kergsoomustatud jalaväemasina haagisele ja on loodud täiendama madala kõrguse õhukaitset.

Epiruse esindaja rõhutas, et süsteemi tuumaks on Line Replaceable Amplifier Module (LRAM), mis tähendab, et lahendusega saab vältida nn «ühe rikke» probleemi, mis on tüüpiline vaakumtorupõhiste kiirgusrelvade puhul.