See auhinnatud dokumentaal filmiti tervenisti üles «GTA» mängus

Üheks selliseks oli videomängude kasutamine ebatavalistel viisidel. Ideaalseks näiteks on auhinna võitnud dokumentaalfilm, mis filmiti täies mahus ülipopulaarses võrgumängus «GTA Online».

Filmi esmaesitleti tänavusel South by Southwest festivalil, kus see võitis ka parima dokumentaali auhinna. Peagi on aga linateos jõudmas Ameerika kinodesse ning isegi rahvusvahelistesse striimimisteenustesse.