Robotitega relvastumine jätkub: see uus Iisraeli surmav lennumasin hävitab tanke

Stedicopteri Golden Eagle´i perekonna uusim liige, Golden Eagle HS, on järjekordne näide sellest, kuidas droonid laienevad igasse õhujõudude relvastuse nišši. Väga lühikese ajaga on mehitamata õhusüsteemid ja sarnased autonoomsed robotid arenenud hobilennukite sarnasest tehnoloogiast moodsa sõjajõudude arsenali oluliseks osaks.

Väike, aga võimas

Kuigi Golden Eagle HS on vaid umbes 3 meetrit pikk ja kaalub 50 kilogrammi, suudab see droon pakkuda tõsist tankide ja muude oluliste sihtmärkide hävitamise võimekust, kuna see on relvastatud kas Rafael Spike SR raketiga, mille ulatus on 2,5 kilomeetrit, või Spike LR2 raketiga, mille ulatus on kuni 5,5 kilomeetrit.

Need raketid kuuluvad kuuenda põlvkonna täppisrelvade hulka, mille puhul sihtmärk lukustatakse enne starti ning raketid juhivad end automaatselt kohale, kasutades kaamerapildi põhist infrapunasihturit.

Selline näeb välja ise tegutsev mehitamata kopter tankitõrjeraketiga. Foto: Steadicopter

Iga rakett veab kaasa fiiberoptilist kaablit, mis võimaldab operaatoril sihtmärki lennu ajal vahetada. Kui sihtmärki tabatakse, hävitatakse see suure lõhkepeaga, mis suudab läbistada kuni 70 cm soomust, kirjutab New Atlas.

Töötab ka drooniparves

Golden Eagle HS eesmärk on pakkuda maavägedele lähituletoetust keerulisel maastikul või linnapiirkondades. Tänu andmesidelingile, mille tegevusraadius on kuni 150 kilomeetrit, ja täiustatud optiliste ja infrapunakaameratega on kopter mõeldud töötama koos kahe drooniga, mis võivad kanda mõlemat tüüpi Spike rakette.