Elektriautodel on kaks peamist probleemi, kumbki neist pole sõiduulatus

Ühelt poolt tekitab keskmisest rikkamate omanike (sest elektriautod on kallimad) suurem tarbimine kokkuvõttes nende oodatust suurema keskkonnajalajälje, teiseks probleemiks aga on laadimise infrastruktuur, mis kipub endiselt olema ebapiisav, et täielikult toetada kõigi üleminekut elektriautodele.

Rikaste elektriauto omanike keskkonnajalajälje probleem

See, et elektriauto on tihti jõukamate inimeste ost, tähendab, et nende üldine tarbimine, sealhulgas pikemad reisid ja suurem energiakasutus on üle keskmise.