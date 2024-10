VAATA VIDEOSID Selliseid droonikütte tellib USA armee sadade miljonite dollarite eest

See on märkimisväärne saavutus Andurilile, mis on kaitsetööstuses uustulnuk. Kuigi osa kriitikuid on firma ambitsioonide suhtes skeptilised, näitab jätkuv USA Kaitseministeeriumi (DoD) toetus, et Andurili suundumusi peetakse väärt investeeringuks.

Selle ligi veerand miljardi dollari suuruse tehingu raames tarnitakse üle 500 Roadrunner-M drooni ning Pulsar elektroonilise sõjapidamise süsteemi, kusjuures tarned algavad juba 2024. aastal.

Pulsar on modulaarne, tehisintellektiga (AI) integreeritud ja võrku ühendatud elektrooniline süsteem, mida saab paigaldada püsibaasidesse, sõidukitele ja lennukitele. See tellimus ületab umbes kaks ja pool korda DoD varasemaid kulutusi mõlemale süsteemile, mis keskendusid rohkem testimisele, demonstratsioonidele ja varajasele integreerimisele. Pulsari elektroonilise sõjapidamise süsteem on saadaval statsionaarse, maapealse ja õhusõiduki variandina.

Roadrunner on vertikaalselt startiv ja taaskasutatav sead, millel on hea manööverdusvõimet tänu suunatava jõuvektoriga turbomootorile. Drooni saab taaslaadida ja kasutada uuel missioonil. Olenevalt konfiguratsioonist võib Roadrunnerit kasutada ka sihtmärkide jälgimiseks ja ründamiseks või mittetapvate laengute kandmiseks.

Roadrunnerid on «Nest» (Pesa) stardibokside kaudu laiali jaotatav, selleks et lühendada reageerimisaega ja suurendada kaitstavat territooriumi suurust. Neid saab käivitada ohust teavitamisel või ka ennetavalt.

Lisaks maapealsete vägede ja rajatiste kaitsmisele võib Roadrunner olla äärmiselt kasulik laevadel, mis on muutunud droonirünnakute peamisteks sihtmärkideks.

Andurili pressiteate kohaselt on Roadrunner operatiivselt kasutusele võetud võitlustaseme hindamise eesmärgil alates 2024. aasta jaanuarist ning Pulsar on olnud mitmes piirkonnas tegev alates 2023. aasta augustist. See viitab, et süsteemid on välitingimustes katsetamise ajal edukaks osutunud.

Andurili Lattice avatud arhitektuuriga autonoomsuse juhtimis- ja kontrolltarkvara saab integreerida mõlema süsteemiga.

Kuigi Anduril ei andnud täiendavaid üksikasju süsteemide kasutuselevõtu või toimingute kohta, on selge, et Pentagon peab neid piisavalt tõhusaks, et teha suuremaid tellimusi.

Arvestades mõlema võimekuse kriitilist tähtsust tulevases konfliktis, eriti hajutatud sõjategevuses Vaikse ookeani piirkonnas, võib Roadrunneri ja Pulsari tellimuste maht kiiresti mitmekordistuda, kui need süsteemid tõestavad oma väärtust ja arenevad veelgi võimsamateks relvadeks.