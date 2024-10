Pentagonile hangitakse sellised maa-robotid

See leping muudab Rheinmetalli üheks (koos Textron Systemsiga) kahest tarnijast, kes hakkavad USA armeele pakkuma autonoomseid maismaasõidukeid (UGV), mis parandavad taktikalist toetust. Ameerika Rheinmetalli S-MET lahendus on loodud toimima autonoomselt keerulisel maastikul, tagades tõhusa varustuse ja tarvikute transpordi lahinguolukordades.

Tuginedes oma kogemustele autonoomsete maismaasõidukite vallas, on Ameerika Rheinmetall Vehicles integreerinud oma S-MET platvormi mitmeid tehnoloogilisi uuendusi Mission Master tooteperekonnast. Mission Masteri tooted on tuntud oma modulaarse ja mitmekülgse disaini poolest, mis toetab erinevaid missioonitüüpe, sealhulgas luure, seire, mehitamata õhusüsteemide vastane kaitse (cUAS) ja logistiline tugi. Nende täiustuste kaudu kasutab S-MET sõiduk komponente, mis on juba armee inventaris olemas, ning kaubanduslikult küpseid maastikusõidukite tehnoloogiaid. See tagab platvormi juurdepääsetavuse, töökindluse ja elektromagnetilise ühilduvuse täiustatud komposiitmaterjalide ja ainulaadsete konstruktsiooniliste omadustega.