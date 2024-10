Lisatud video See nutikas vidin võib pea igaühest klaverimängija teha

Roli tegevjuht Roland Lamb selgitab, et muusika õppimine ja mängimine on olnud liiga kaua liiga keeruline: hirmutav, kallis ja ühesugune kõigile. Roli missiooniks on vabastada muusika, võimaldades igal inimesel õppida muusikakeelt uute digitaalsete tööriistade abil, mis avavad uusi võimalusi inimlike väljendusvahendite vallas. Tänu viimastele edusammudele arvutinägemises ja tehisintellektis suudame lõpuks innovatsiooni tuua ka klahvide taha ning pakkuda seda inimkeskset tehnoloogiat nii muusikahuvilistele kui ka loojatele.

Esmapilgul näeb nend eloodud Airwave seade välja nagu tippklassi noodipult. See on valmistatud alumiiniumist ja selles on USB-C ühendused, tahvelarvuti kalde all hoidmiseks mõeldud aluseid, 3,5 mm kõrvaklappide pesa ja pedaali sisendit. Samuti on seal magnetiline USB-port, mis sobib kasutamiseks Roli klaviatuuridega, nagu Piano M (varem Lumi Keys) või Seaboard seeria klahvistikud. Seade töötab kaasasoleva 60 W adapteri abil.

Klaveriõpilastele sobib Airwave kõige paremini koos ühe või kahe Piano M klaviatuuriga, mis on varustatud valgustatud klahvidega, et pakkuda nähtavaks tehtud vihjeid ja hõlbustada õppimist. Puldil asuvad stereo-infrapuna kaamerad, mis töötavad koos Roli uue Vision tehnoloogiaga, et reaalajas jälgida iga käe 27 liigest ja liigutusi täpselt jälgida. Lisaks toetab süsteem Roli uut Piano AI tehnoloogiat, mis suudab lisaks käte ja sõrmede tuvastamisele reageerida ka loomulikele häälkäsklustele ja pakkuda reaalajas abi.