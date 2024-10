UUS VÕTE SÕJAPIDAMISES Just lasti transpordilennukilt välja tiibrakette

2022. aastal sõlmis Leidos koostöölepingu (Cooperative Research and Development Agreement ehk CRADA) Special Operations Command'i (SOCOM) ja U.S. Air Force Special Operations Command'i (AFSOC) vahel, et arendada väikese tiibraketi (Small Cruise Missile ehk SCM) süsteemi. SCM on loodud olema kuluefektiivne ja modulaarne platvorm, mis sobib erinevate relvajõudude missioonideks ning mille arhitektuur võimaldab edasisi uuendusi ja sobib nii kineetiliste kui ka mittekineetiliste eesmärkide täitmiseks. Leidos rõhutab, et see paindlikkus võimaldab raketil lähtuda erinevatest stardivõimalustest, sealhulgas rampidest, platvormidest või tavapärasest süsteemist, sõltuvalt taktikalistest vajadustest.