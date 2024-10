Ukrainlased keerasid tuksi Vene miinijahtija – laev muudeti kasutuskõlbmatuks Kaliningradis!

Rünnaku üksikasjad ja tehniline kirjeldus

Miinijahtija Aleksandr Obuhhovi standardne veeväljasurve on 800 tonni, täislastiga 890 tonni. Laev on 61,6 meetrit pikk ja 10,3 meetrit lai, süvisega vahemikus 2,6–3,6 meetrit. Laeva jõuallikaks on kaks diiselmootorit, täpsemalt 2 M503B-1 «Zvezda» mootorit, lisaks kaks diiselgeneraatorit (ADGR-315/1500 OM4 ja DGF2A 200/1500).

Kaks peamist mootorit toodavad kumbki 2500 hobujõudu (1838 kW), lisaks sellele annavad generaatorid 315 kW ja 200 kW. Laev on varustatud kahe telje, kahe telje kontrolleriga propellerite (CPP), kahe vööritõukuri (PU-100F) ja kahe ahtritõukuriga (VPK-90F/70). Miinijahtija maksimaalne kiirus on 16,5 sõlme ja majanduslik kiirus 10 sõlme, mille juures on laeva tegevusraadius 1500 meremiili. Meeskonda kuulub 44 liiget ja laev võib merele jääda kümneks päevaks. Laeva kere on valmistatud klaasplastist.