Algaval nädalal tõmbab Renault katte oma elektriliselt väikeautolt – see näib taskukohane

Renault hoiab retrosõpradele meelepäraseid detaile ka uues mudelis, näiteks kolm muhukest kapoti parempoolsel küljel, mis, kuigi elektriautol kasutud, viitavad esimese generatsiooni Twingo disainile. Uksekäepidemed on paigutatud kesksele kohale, nagu algsetel Twingodel, ja nende ümber on lisatud valgustus. Klaaskatus asendab varasemate mudelite kangast katuseluuki, mis oli üks eelkäijate äratuntavaid omadusi.

Kas tulevane kultusklassik elektriajastul?

Renault tõi turule oma esimese täiselektrilise Twingo Z.E. (teatud turgudel E-Tech) 2020. aastal. See väike viieukseline auto on varustatud 82-hobujõulise elektrimootori ja 22 kWh-se akuga, pakkudes ökonoomses režiimis 215 kilomeetrist sõiduulatust. Renault ei ole veel avaldanud tehnilisi andmeid uue E-Techi jõuallika ega jõudluse kohta, kuid lubatud alla 20 000 eurone hinnasilt tähendab, et järgmise põlvkonna Twingo peaks olema odavam kui praegune Z.E., mille alghind Prantsusmaal on 21 500 eurot, pärast Prantsuse valitsuse 4 000-eurost ökoinitsiatiivi.