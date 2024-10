Need on uued Lõuna-Korea mehitamata sõjakopterid

Lõuna-Koreas toimunud KADEX 2024 näitusel esitles Korea Aerospace Industries (KAI) uut põlvkonda mehitamata helikoptereid, mis kannavad nime Korea Future Vertical Lift (KFVL). See innovaatiline projekt koosneb kolmest erinevast mudelist, millest igaüks on loodud vastama kindlatele mobiilsus- ja kandevõime nõuetele. KFVL eesmärk on pakkuda lahendusi tänapäeva kaitseväe missioonide kasvavaid vajadusi: kiirust, lennukaugust, varajtust radarite eest ning kandevõimet.