ARVUSTUS Pixel Buds Pro 2: tehisaruga «Paabeli kala» sosistab kõrva selges eesti keeles

Seadetest saab oma kõrvaklapid panna reageerima päringutele Google Gemini vestlusroboti abiga. See tähendab, et kui koputad näiteks pikalt vasaku kõrva kuularile (kui nii on seadistatud), kuulatab Gemini, mida ütled ja vastab sulle vabas vestluses selles keeles, milles küsisid (kui nii on seadistatud).

Gemini saab eesti keelest aru ja vastab veidi robotliku häälega eesti keeles, umbes samamoodi nagu raamatuid ette lugev Elisa Raamat.

Pilte tehisaru kasutamisest: vasakul valikud, milliseid teateid võiks Gemini kõrvaklappides ette lugeda, keskel sünkroontõlge vestlusest teises keeles, paremal arusaamatus Geminiga vesteldes. Foto: ekraanipildid / Kaido Einama

Naljakas on muidugi Gemini puhul selle loomingulisus – näiteks kui küsida Pixel Budsi kõrvaklappide ajaloo kohta, leiutab see korduvalt valesti aru saades «Pixel paadid» ja joonistab isegi pildi, milline Pixel paat välja näeb - pikseldatud pildina. See näitab, et kuigi tehisaruga on tohutult võimalusi, võib see ka küsimusi üsna valesti tõlgendada ja pole alati usaldusväärne.

Seadetest saab peale panna veel teadete ettelugemise telefonist, kuid mingil salapärasel põhjusel see tööle ei hakanudki. Osa funktsioone pidavat töötama vaid Google´i enda Pixeli telefonidega, kuid see katse oligi tehtud Google Pixel 9 Pro-ga.

Helikvaliteet ja funktsioonid

Helikvaliteedi poolest on Pixel Buds Pro 2 kõrvaklapid väga head. Heli on puhas ja rikkalik, bassi saab seadistustes vastavalt meeleolule ja maitsele juurde keerata või maha võtta. Androidi kasutajatele on lisaks funktsioon, mis jälgib helikoormust, hoides ära liiga valjult ja liiga kaua kuulamise.