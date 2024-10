Honda plaanib tulla särtsuautode maailma eriti kergete sõidukitega

Ettevõte on mõelnud ka uuenenud tootmisprotsessile. Kasutades 6000-tonnist megavalumismasinat ja uut paindlikku tootmissüsteemi, on Honda vähendanud tootmiskulusid umbes 35%. Akuelementide arv on vähendatud 60-lt vaid viiele.

Eriti tugev kere ja uus tootmistehnoloogia

Honda uus, kergem ja madalam aku on paigutatud lühemate kerelülide vahele, mis on osaks tugevast šassiist. Inseneride sõnul on uus šassii nii tugev, et see võimaldas loobuda ka tugedest amortisaatoritornide vahel. Honda väidab, et uus kere on ligi 100 kg kergem kui varasemate Honda elektriautode šassiid.

Honda 0-seeriast on sel aastal esitletud kahte kontseptsioonmudelit: Saloon ja Space-Hub. Foto: Honda

0-seeria esimene mudel, luksussedaan nimega Saloon peaks jõudma turule 2026. aastal ning see on vaid 140 cm kõrgune. Võrdluseks: praegune Civic on 141,5 cm kõrgune. 0-seeria autodel on küll kerge «tunnelitaoline» kõrgendik esiistmete vahel, kuid see ruum mahutab elektriautode komponente, nagu jaotuskastid ja kaablid.

Tark tehnoloogia ja isejuhtimine

Saloon hakkab pakkuma kolmanda taseme poolautonoomset juhtimist, mis võimaldab juhil käed roolilt võtta, kuid teatud tingimustel. See saavutatakse LiDARi, radari, sonari ja Honda enda tehisintellekti abil, mis tuvastab teel olevaid takistusi. 3D güroskoobid, mis pärinevad Honda Asimo robotist, aitavad jälgida liikumist.

Honda kavatseb kasutada ka kaamerapõhist tehisintellekti, mis oskab ette näha reisijate vajadusi. Näiteks kui kaamera tuvastab, et auto omanik läheneb lapse ja käruga, võivad esi-, taga- ja pakiruumi uksed automaatselt avaneda.

Honda 0 Salooni salongi sisekujundus. Foto: Honda

Lisaks näitas video, kuidas CR-V juhiuks sulgus automaatselt, kui juht pani jala pedaalile, mis on pigem luksusautodele omane funktsioon.

0-seeria suudab pakkuda ka valikulisi sünteetilisi mootorihelisid, mis meenutavad Honda parimaid muskliautosid ning isegi HondaJetti.

Honda plaanib 2030. aastaks tuua turule kokku seitse 0-seeria mudelit. Kas need autod suudavad konkurentidest olla õhemad, kergemad ja targemad? Esialgsed prototüübiga sõidukogemused viitavad, et see on võimalik.