ARVAMUS Sony tuntuim õudusmäng jõudis PS5 peale. Kas see väärib ostu ja mängimist?

Foto: Ballistic Moon

Lihtne vastus oleks öelda, et teost esmakordselt avastada saavatele arvutimänguritele, kuid eestlaste puhul too väide ei kehti. PlayStation 5 peale on uusversiooni eest vastutav Ballistic Moon toonud küll piisavalt muudatusi, et kõik kohalikud mängurid pisut mõtlema peaks.

Näiteks on mõningaid stseene muudetud ja/või muudetud. Ka on kogu teos üle toodud Unreal Engine 5 peale, mistõttu on graafika tunduvalt detailsem ja pilkupüüdvam ning lubab ka uusi trikke valgustusega. Kaamera kontroll antakse seekord mängija kätte.

Samas on see endaga kaasa toonud pisikese portsu probleeme või murekohti. Stseenide muutmisega on mõned neist muutunud veidrateks, jättes osadest tegelastest kehvema mulje kui varasemalt. On ju raske kaasa tunda tegelastele, keda kujutatakse äärmiselt rumalana.

Foto: Ballistic Moon

Graafikamootori muutus ning sellega kaasnevad kellad-viled on paberil head, kuid reaalsuses on saadavad boonused küsitava väärtusega. «Until Dawn» näeb PlayStation 5 peal väga ilus välja, kuid muudatused valgustusega muudavad stseenide atmosfääri ja võtavad hirmufaktorit, vähemalt esimestest peatükkides, vähemaks.

Samuti on küsitav, miks peaksid mängima uut «Until Dawni» 30 kaadrit sekundis, kui PS Plus Extra teenuse kasutajad saavad ligipääsu PS4 versioonile, mis sama konsooli peal jookseb 60 kaadrit sekundis.

Foto: Ballistic Moon

Kõik taandub valikutele ja eelistustele. Mõlemal versioonil on omad head ja vead, omad veidrused ja tehnilised probleemid.

Teos pakub umbes 8 tunni jagu põnevust ja eksperimenteerimist. Kõiksugu erinevate harude kogemine võtaks enam kui kaks korda rohkem.

«Until Dawn» on ka aastal 2024. äärmiselt kaasahaarav ning väärib mängimist. Pole vahet, millisel platvormil. Olgu öeldud, et mina enda PS5 kogemust seni kahetsema pole pidanud.