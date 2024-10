PROOVI ISE JÄRGI See Apple´i uus tarkvaraarendus suudab lamedast pildist teha hetkega ruumilise

Apple on avaldanud ise mõned näited nende tehisaru Depth Pro analüüsist: tavaliste piltide pealt leitakse lähemad ja kaugemad objektid ning need on tähistatud erinevate värvidega. Mida lähemal, seda soojem värv. Lahendust saab kasutada liitreaalsuse prillides, autode ja robotite navigatsioonis ning muidugi ka kahemõõtmeliste fotode kolmemõõtmeliseks tegemisel.

Foto: Apple