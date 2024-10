Sonos tõi pärast äpiskandaali pausi turule uudse tehnoloogiaga väiksemad nutikõlarid

Arc Ultra on loodud kumerustega profiiliga, mati viimistluse ja õhema korpusega, mis näeb seinal ilusam välja ning ei varja teleri raame, kui on asetatud telerilaua või -kapi peale. Ribakõlarit kattev helivõre ulatub kõlari taha, et hääled saaks liikuda igas suunas, ümbritsedes kuulajat.