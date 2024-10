USA elektriline sõjadroon püsib õhus viis tundi ja viskab ka pomme

Ellujäämiseks keerulistes keskkondades on lennumasinal visoaalne optiline öönägemisega navuigatsioonisüsteem koos laseriga maapinna skaneerimise tehnoloogiaga ning paindlikud raadioside valikud sagedustel hüppamisega. See viimane tagab elektroonilisele häirimisele parema vastupidavuse.

Drooni P550 põhiomadused

Foto: AeroVironment

Modulaarne disain: P550 on ehitatud modulaarse avatud süsteemi arhitektuuriga, mis lubab kasutajatel kiiresti vahetada kasulikke koormusi, nagu andurid ja relvad, vähem kui viie minutiga ilma tööriistu kasutamata. See kohanemisvõime on ülioluline, et reageerida kiiresti muutuvatele lahinguvälja tingimustele.

Lennuulatus: droon võib ühe laadimisega lennata kuni viis tundi, lennuulatus on ligikaudu 40 km, mida saab optimaalsetes tingimustes pikendada 60 kilomeetrini.

Vertikaalne õhkutõus ja maandumine (VTOL): P550 suudab vertikaalselt õhku tõusta ja maanduda, mis suurendab selle paindlikkust erinevates keskkondades. Funktsioon on eriti kasulik kitsastes oludes või keerulisel maastikul töötamiseks.

Täiustatud võimalused: droon suudab täita mitut missiooni, sealhulgas luure- ja ründeoperatsioone. See on integreeritud täppislahingumoonaga nagu Shryke, mille on välja töötanud L3Harris Technologies ja Corvid Technologies.

Kasutajasõbralik: P550 saab kiiresti kokku panna ja lahti võtta ilma tööriistadeta vähem kui kümne minutiga. Seadme saab pakkida kolme transporditavasse kasti.

Intelligentsed süsteemid: droonil on täiustatud tehisintellekti ja autonoomia funktsioonid, mis lubavad sellel sihtmärke automaatselt ära tunda ja kategoriseerida. See võimalus vähendab sõdurite töökoormust, töödeldes pilte ja andmeid tõhusalt inimesele sobivale kujule otsuste kiireks tegemiseks.