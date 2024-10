6G andmeside tegi uue rekordi: sekundiga saab alla laadida neli 4K filmi!

Briti Teadlased on saavutanud uue rekordi juhtmevaba andmeside kiiruses, edastades andmeid kiirusega kuni 938 gigabitti sekundis (Gbit/s).

See avastus viitab võimalusele, et tulevased 6G-võrgud võivad saavutada kiiruseid kuni 1 terabitti sekundis (Tbit/s), mis oleks 5G kiirustest ligi 10 000 korda parem.

Mitu filmi sekundis

Uus rekord tähendab, et 30-gigabaidise 4K Ultra HD filmi saab alla laadida vaid 0,26 sekundiga. Võrdluseks on USA-s keskmise 5G-ühenduse kiirus 140 kuni 230 megabitti sekundis, teeks allalaadimise ajaks 17 kuni 29 minutit. Ühendkuningriigis, kus teaduskatse läbi viidi, on keskmine 5G kiirus umbes 100 Mbit/s, mis tähendab, et saavutatud edastuskiirus on ligikaudu 9 380 korda kiirem ja Eestis ligi 60 Mbit/s, mis tähendab veelgi suuremat vahet.

Selle saavutuse aluseks on nii raadioside kui optiliste tehnoloogiate kombineerimine, mida kasutati nüüd esmakordselt. Teadlased kasutasid raadiosageduslikke lainepikkusi kuni 150 gigahertsi (GHz), mille kohta avaldati uuring ajakirjas The Journal of Lightwave Technology 15. oktoobril. Selliste sageduste spekter hakkabki ulatuma juba valguse piirimaile, seega tuleb kasutada ka optilisi tehnoloogiaid.

5G hakkab juba täis saama?

Enamik 5G-ühendusi edastab andmeid sagedustel, mis jäävad alla 6 GHz, kuid need sagedusvahemikud on sageli juba tiheasustusega aladel üleküllastunud, mistõttu on kiirused tegelikult palju madalamad kui 5G teoreetiline maksimum, mis on 20 Gbit/s.